Каково значение насекомых для человека?
Биология
Каково значение насекомых для человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
польза - пчелы, тутовый шелкопряд, опыление с/х растений и плодовых древьев, любование (бабочками, например) вред - различные вредители, перенос болезней( комары, мухи), саранча.
Гость:
Польза-пчелы(создают мёд),тутовый шелкопряд(нити ткани). Вред-различные вредители,переносчики болезней поражующие как и сельскохозяйственные деревья и урожай,так и в самом организме человека.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составить цепочку превращений. Формулы веществ (полуструктурные) Назвать реакции и все вещества. C2H2 -> C6H6 -> C6H5 -> Cl -> C6H5 -> CH3 -> +1 мо...
Математика