Каково значение насекомых для человека?

Биология
Каково значение насекомых для человека?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
польза - пчелы, тутовый шелкопряд, опыление с/х растений и плодовых древьев, любование (бабочками, например)  вред - различные вредители, перенос болезней( комары, мухи), саранча.
Гость:
Польза-пчелы(создают мёд),тутовый шелкопряд(нити ткани). Вред-различные вредители,переносчики болезней поражующие как и сельскохозяйственные деревья и урожай,так и в самом организме человека.
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