периметр прямоугольника равен 9 м а площадь-5м в квадрате.найдите его стороны.
Геометрия
периметр прямоугольника равен 9 м а площадь-5м в квадрате.найдите его стороны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=2(a+b) S=a*b 1)Составим систему уравнений: {2x+2y=9 {xy=5 {x=4.5-y {xy=5 {x=4.5-y {4.5y-y^2=5 {x=4.5-y {-y^2+4.5y-5=0 2)-y^2+4.5y-5=0 D=4.5^2-4*(-1)*(-5)=0.25 x1=(-4.5+0.5)/-2=2 x2=(-4.5-0.5)/-2=2.5 3)x1=2, то y=4.5-2=2.5 x2=2.5, то y2=4.5-2.5=2 Ответ: Стороны прямоугольника 2 и 2,5
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