каким английским словом называется густое варенье из фруктов и ягод

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каким английским словом называется густое варенье из фруктов и ягод
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
джем-jam Удачи))))))))))))
Гость:
Называется - ДЖЕМ Для получения варенья ягоду и фрукты  варят с сахаром. А вот для получения джема перед тем как сварить, их давят или жмут.
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