Вычислить массу 8 моль сероводорода H2S. И пожалуйста с условием дано.
Химия
Вычислить массу 8 моль сероводорода H2S. И пожалуйста с условием дано.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: n(H2S)=8моль m(H2S)-? Решение: Mr(H2S)=1*2+32=34(относительная молекулярная масса равна молярной массе,т.е. Mr=M) M=34г/моль m=M*n m=34г/моль*8моль=272г ответ:272г сероводорода n(ню)-количество вещества
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