Даны переходы: Ca → CaO → Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 → CaCO3 А) Генетический ряд какого элемента описан цепочкой превращений? Б) Запишите молекулярные уравнения переходов. В) Рассмотрите 1-й переход в свете ОВР, а последний – в свете ...
Химия
Даны переходы: Ca → CaO → Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 → CaCO3 А) Генетический ряд какого элемента описан цепочкой превращений? Б) Запишите молекулярные уравнения переходов. В) Рассмотрите 1-й переход в свете ОВР, а последний – в свете ТЭД.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Ca + O2 = 2СаO CaO+H2O = Ca(OH)2 Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2+ 2H2O Ca(NO3)2 + BaCO3 = CaCO3 +Ba(NO3)2 металл - оксид - гидроксид - нитрат (соль) - карбониат (соль) В певром превращении у кальция и кислорода по отдельности степень окисления равны по нулю. В оксиде кальция степень окисления у кислорода равна -2 , а у кальция +2. Следовательно, кислород "отобрал" у кальция два электрона и поменял степень окисления с большую на меньшую. Кислород - ОКИСЛИТЕЛЬ. А кальций - ВОССТАНОВИТЕЛЬ Ca(2+)+2NO3(-) + Ba(2+)+CO3(2-) = CaСО3 +Ba(2+)+ 2NO3(-) Сa(2+)+ CO3(2-) =CaCO3 В реакции образуется осадок карбонат кальция, который не является электролитом и не распадается на ионы
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