найти смежные углы, если их разность и сумма относятся как 2:9

если смежные углы х и у, то можно составить уравнение. по свойству смежных углов х=180-у. тогда х-у/х+у=2/9 (скобки конечно, нужны ) 180-2у/180=2/9 90-у/90=2/9 у=70, значит х=110

Гость: Гость:

это - запросто! во-первых, смежные равны в сумме 180 во-вторых, обозначим один из углов через Х Тогда второй = 180-Х и тогда их разность будет (180-Х)- Х Вот и все!) считаем: ((180-Х)- Х)/180 = 2/9 (180-2Х)/180 = 2/9 180-2Х = 180х2/9 = 40 2Х = 180-40 = 140 Х = 140/2 = 70 градуса. Раз один равен 70, то второй, естессссно, 180-70 = 110 Порадуйте этой информацией Вашего учителя!)) Ура!))