KJ+KClO3+H2SO4=KCl+J2+K2SO4+H20Расставьте коэффициенты методом электронного баланса в уравнении ОВР
Химия
KJ+KClO3+H2SO4=KCl+J2+K2SO4+H20Расставьте коэффициенты методом электронного баланса в уравнении ОВР
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6KJ + KClO3 + 3H2SO4 = KCl + 3J2 + 3K2SO4 + 3H2O Cl⁺⁵ + 6e = Cl⁻¹ 1 2J⁻¹ - 2e = J2⁰ 3
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