понижающий трансформатор с кооффициентом трансформации равным 10, включается в сеть с напряжением 220В. сопротивление вторичной обмотки 1 Ом а ток в ней 3А. определить напряжение на зажимахвторичной обмотки. потери в первичной ...
Физика
понижающий трансформатор с кооффициентом трансформации равным 10, включается в сеть с напряжением 220В. сопротивление вторичной обмотки 1 Ом а ток в ней 3А. определить напряжение на зажимахвторичной обмотки. потери в первичной обмотке не учитывать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е₁/Е₂=к=10 Е₂=Е₁/10=220:10=22(В) Е₂=U+Ir ⇒U=E₂-Ir=22-1*3= 19(B)
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