понижающий трансформатор с кооффициентом трансформации равным 10, включается в сеть с напряжением 220В. сопротивление вторичной обмотки 1 Ом а ток в ней 3А. определить напряжение на зажимахвторичной обмотки. потери в первичной ...

Физика

понижающий трансформатор с кооффициентом трансформации равным 10, включается в сеть с напряжением 220В. сопротивление вторичной обмотки 1 Ом а ток в ней 3А. определить напряжение на зажимахвторичной обмотки. потери в первичной обмотке не учитывать.

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