Помогите составить сочинение краткое, о бигеоценозе школьного двора. Опишите свой школьный двор. ребят срочно до понедельника!!

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Биогеоценоз - это совокупность территории со свойственными ей абиотическими факторами среды обитания и заселяющими эту территорию живыми существами. Наш школьный двор – это тоже маленький биогеоценоз. В него входят воздух, почва, растительность, живое население и микроорганизмы. В биогеоценозе непрерывно происходит непрерывный обмен энергией и веществом между живой и неживой природой. Наш школьный двор, включает сообщество его обитателей (насекомые, птицы), особенности рельефа земли, загрязненность или чистота воздуха, растения, обитающие на данной территории. Все это связано между собой, растения обогащают воздух кислородом и служат пищей травоядным животным, плотоядные животные (например, птицы) поедают разнообразных насекомых заселяющих почву.