Один из внешних углов прямоугольного треугольника равен 135 градусам. Тогда острые углы этого треугольника будут равны?

Гость: Гость:

Берем линейку и карандаш, строим рисунок. Очевидно, становится из рисунка, что, если внешний угол равен 135 градусам. Тогда, поскольку внешний угол равен сумме двух других углов треугольника, то первый непрямой угол будет равен 135-90= 45 градусов. Второй угол, соответственно, 180-90-45= так же 45 градусов. Второе решение: внешний угол с прилежащим к нему углом треугольника составляют 180 градусов. Тогда, угол треугольника, прилежащий к внешнему, равен 180-135= 45 градусов. Третий угол так же равен 180-45-90 (треугольник прямоугольный) = 45 градусам. Ответ: острые углы этого треугольника равны между собой и равны 45 градусам.