Один из внешних углов прямоугольного треугольника равен 135 градусам. Тогда острые углы этого треугольника будут равны?
Геометрия
Один из внешних углов прямоугольного треугольника равен 135 градусам. Тогда острые углы этого треугольника будут равны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма всех углов =180 один из них =90 (т.к. треуг-к прямоугольный) следовательно, другой = 180 - 135= 45 и 90 - 45 =45
Гость:
Берем линейку и карандаш, строим рисунок. Очевидно, становится из рисунка, что, если внешний угол равен 135 градусам. Тогда, поскольку внешний угол равен сумме двух других углов треугольника, то первый непрямой угол будет равен 135-90= 45 градусов. Второй угол, соответственно, 180-90-45= так же 45 градусов. Второе решение: внешний угол с прилежащим к нему углом треугольника составляют 180 градусов. Тогда, угол треугольника, прилежащий к внешнему, равен 180-135= 45 градусов. Третий угол так же равен 180-45-90 (треугольник прямоугольный) = 45 градусам. Ответ: острые углы этого треугольника равны между собой и равны 45 градусам.
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