составить окислительно-восстановительную реакцию: al+cucl2---

Химия
составить окислительно-восстановительную реакцию: al+cucl2---
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3CuCl2 + 2Al = 2AlCl3 + 3Cu↓
Гость:
2Al+3CuCl2=2AlCL3+3Cu Al^0-3e=Al^+3 алюминий в нулевой степени минус 3 электрона равно алюминий в степени плюс три Cu^+2 + 2 электрона= Cu в нулевой степени купрум в степени( плюс два) плюс два электона равен купрум (в нулевой степени)
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