Томми и Аника одновременно выбежали из магазина и отправились домой.Томми бежал со скоростью 240м/мин ,а Аника со скоростью 80м/мин. кто оказался дома раньше? через сколько минут добралась до дома Аника если Томми оказался там ...

Математика

Томми и Аника одновременно выбежали из магазина и отправились домой.Томми бежал со скоростью 240м/мин ,а Аника со скоростью 80м/мин. кто оказался дома раньше? через сколько минут добралась до дома Аника если Томми оказался там через три минуты

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