Томми и Аника одновременно выбежали из магазина и отправились домой.Томми бежал со скоростью 240м/мин ,а Аника со скоростью 80м/мин. кто оказался дома раньше? через сколько минут добралась до дома Аника если Томми оказался там ...
Математика
Томми и Аника одновременно выбежали из магазина и отправились домой.Томми бежал со скоростью 240м/мин ,а Аника со скоростью 80м/мин. кто оказался дома раньше? через сколько минут добралась до дома Аника если Томми оказался там через три минуты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
находим восколько раз меньше скорость Аника 240м\мин делим на 80м\мин 240\80=3 дома оказался быстрее - Томми 3 * 3 =9 , через 9 минут Аника добежала до дома
Гость:
1) 240*3=720 м до дома 2)80*3=240м пробежала Аника 3)(720-240):80=через 6 минут прибежала домой Аника Ответ: Раньше прибежал Томми, а Аника прибежала домой через 6 минут
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