Найдите число, квадрат которого при увеличении этого числа на 2 увеличивается на 20.
Алгебра
Найдите число, квадрат которого при увеличении этого числа на 2 увеличивается на 20.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+2)^2=x^2+20 отсюда х=4
Гость:
(х+2)^2=x^2+20 отсюда х=4
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