Относительная плотность паров органического соединения по кислороду равно 2,25. При сжигании 7,2 гр этого вещества образуется 22 гр у CO2 и 10,8 гр воды. Выведите формулу углерода

Химия

Относительная плотность паров органического соединения по кислороду равно 2,25. При сжигании 7,2 гр этого вещества образуется 22 гр у CO2 и 10,8 гр воды. Выведите формулу углерода

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