Относительная плотность паров органического соединения по кислороду равно 2,25. При сжигании 7,2 гр этого вещества образуется 22 гр у CO2 и 10,8 гр воды. Выведите формулу углерода
Химия
Относительная плотность паров органического соединения по кислороду равно 2,25. При сжигании 7,2 гр этого вещества образуется 22 гр у CO2 и 10,8 гр воды. Выведите формулу углерода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CxHу + O2 = CO2 + H2O M = 2,25*32 = 72 г/моль n(C) = n(CO2) = 22/44 = 0,5 моль n(H) = 2n(H2O) = 10,8*2/18 = 1,2 моль m(O) = 7,2 - 0,5*12 - 1,2*1 = 0 C:H = 0,5:1,2 = 5:12 C5H12
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