Написать программу с оператором INPUT для рисования закрашенного прямоугольника.

Экономика
Написать программу с оператором INPUT для рисования закрашенного прямоугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для basic: REM CLS Screen 7 INPUT "a=",a Line (10,10)-(70,50),2,BF
Гость:
Поиграйтесь с рисовкой =) PRINT "Vvedite chislo x1!" INPUT x1 PRINT "Vvedite chislo x2!" INPUT x2 PRINT "Vvedite chislo y1!" INPUT y1 PRINT "Vvedite chislo y2!" INPUT y2 CLS SCREEN 12 LINE (x1, y1)-(x2, y2), 5, BF END    
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Как с помощью оксида фосфора 5 (в присутствии влаги) можно разделить смесь кислорода и аммиака?
Ответить
Русский язык
разбор на части речи слова-на ландыше,на синей ленте,раздвигает
Ответить
Қазақ тiлi
перевірочне слово до слова великий, синичка, червоний
Ответить
Английский язык
Khreshchatyk/lovely/is/When/especially? the/about/What/Samson/say/does/legend/Fountain/the? East/situated/in/today/is/What/End/the? come/Nezalezhno...
Ответить
Математика
Сколько процентов составляет: а)число 7 от 14; б)число 14 от 7; в)число 40 от 4; г)число 12,3 от 49,2; д)число 49,2 от 12,3; е)число 40 от 0,04.
Ответить