Написать программу с оператором INPUT для рисования закрашенного прямоугольника.
Экономика
Написать программу с оператором INPUT для рисования закрашенного прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для basic: REM CLS Screen 7 INPUT "a=",a Line (10,10)-(70,50),2,BF
Гость:
Поиграйтесь с рисовкой =) PRINT "Vvedite chislo x1!" INPUT x1 PRINT "Vvedite chislo x2!" INPUT x2 PRINT "Vvedite chislo y1!" INPUT y1 PRINT "Vvedite chislo y2!" INPUT y2 CLS SCREEN 12 LINE (x1, y1)-(x2, y2), 5, BF END
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