Сколько процентов составляет: а)число 7 от 14; б)число 14 от 7; в)число 40 от 4; г)число 12,3 от 49,2; д)число 49,2 от 12,3; е)число 40 от 0,04.
Математика
Сколько процентов составляет: а)число 7 от 14; б)число 14 от 7; в)число 40 от 4; г)число 12,3 от 49,2; д)число 49,2 от 12,3; е)число 40 от 0,04.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 7/14*100% = 50% б)14/7*100% = 200% в)40/4*100%=1000% г)12,3/49,2*100%= 25% д)40/0,04*100% = 100000%
Гость:
а)14 - 100% г) 49,2 - 100% 7 - х% 12,3 - х% х=7*100/14=50% х=12,3*100/49,2=25% б) 7 - 100% д) 12,3 - 100% 14 - х% 49,2 - х% х= 14*100/7 = 200% х=49,2*100/12,3=400% в) 4 - 100% е) 0,04 - 100% 40 - х% 40 - х% х= 40*100/4 = 1000% х= 40*100/0,04=100000%
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