Сколько процентов составляет: а)число 7 от 14; б)число 14 от 7; в)число 40 от 4; г)число 12,3 от 49,2; д)число 49,2 от 12,3; е)число 40 от 0,04.

Математика

Сколько процентов составляет: а)число 7 от 14; б)число 14 от 7; в)число 40 от 4; г)число 12,3 от 49,2; д)число 49,2 от 12,3; е)число 40 от 0,04.

Автор: Гость