из 20кг. свежего картофеля получается 6кг.сушёного.сколько свежего картофеля надо переработать,чтобы получить сушёного картофеля 60кг? 3ц? 3т?
Математика
из 20кг. свежего картофеля получается 6кг.сушёного.сколько свежего картофеля надо переработать,чтобы получить сушёного картофеля 60кг? 3ц? 3т?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60 : 6 = в 10 раз 60 кг больше 6 кг 2) 20 х 10 = 200 кг свежего картофеля нужно взять,чтобы получить 60 кг сушёного 3 ц = 300 кг 3) 300 : 6 = в 50 раз 3 ц больше,чем 20 кг 4)20 х 50 = 1000 кг = 10 ц свежего картофеля нужно взять,чтобы получить 3 ц суш 3т = 3000 кг 5) 3000 : 6 = в 500 раз 3 т больше,чем 20 кг 6) 20 х 500 =10 000 кг = 10 тонн свежего картофеля нужно взять,чтобы получить 3 т сушеного.
Гость:
1) 60:6=10 2)20*10=200(кг.) 3)300:6=50 4)20*50=1000(кг.) 5)3000:6=500 6)20*500=10000(кг.)
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