из 20кг. свежего картофеля получается 6кг.сушёного.сколько свежего картофеля надо переработать,чтобы получить сушёного картофеля 60кг? 3ц? 3т?

Гость: Гость:

1) 60 : 6 = в 10 раз 60 кг больше 6 кг 2) 20 х 10 = 200 кг свежего картофеля нужно взять,чтобы получить 60 кг сушёного 3 ц = 300 кг 3) 300 : 6 = в 50 раз 3 ц больше,чем 20 кг 4)20 х 50 = 1000 кг = 10 ц свежего картофеля нужно взять,чтобы получить 3 ц суш 3т = 3000 кг 5) 3000 : 6 = в 500 раз 3 т больше,чем 20 кг 6) 20 х 500 =10 000 кг = 10 тонн свежего картофеля нужно взять,чтобы получить 3 т сушеного.