При изобарном нагревания 200 моль азота, имеющего начальную температуру 300 К, его объём увеличился в три раза. A. Найти значение внутренней энергии в начале и в конце процесса. B. Вычислить количество теплоты, переданное сист...

Физика

При изобарном нагревания 200 моль азота, имеющего начальную температуру 300 К, его объём увеличился в три раза. A. Найти значение внутренней энергии в начале и в конце процесса. B. Вычислить количество теплоты, переданное системе. C. Что можно сказать о значении внутренней энергии одного моля разных газов при одинаковой температуре?

Автор: Гость