При изобарном нагревания 200 моль азота, имеющего начальную температуру 300 К, его объём увеличился в три раза. A.  Найти значение внутренней энергии в начале и в конце процесса. B. Вычислить количество теплоты, переданное сист...

Физика
При изобарном нагревания 200 моль азота, имеющего начальную температуру 300 К, его объём увеличился в три раза. A.  Найти значение внутренней энергии в начале и в конце процесса. B. Вычислить количество теплоты, переданное системе. C. Что можно сказать о значении внутренней энергии одного моля разных газов при одинаковой температуре?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)в начале U= 3нюRT/2=200*8,31*300*3/2=498600*3/2=747900Дж в конце  U=нюRT*3/2 раз объём увеличился в три раза, то и температура увеличилась в три раза!1 Т2=900К  U=200*8,31*900*3/2=2243700Дж 2)Q= дельтаU + Aг через уравнение состояния получаем, что работа газа равна нюR*дельтаT  Q=5*ню*R* дельтаT/2=5*200*8,31*600/2=2493кДж 3)оно одинаково            l 
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