Бесчисленные морщинки-это эпитет?или что?
Русский язык
Бесчисленные морщинки-это эпитет?или что?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да,это эпитет. Схема эпитета такова:Прилагательное+существительное. Пожалуйста!)'
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