Напишите молекулярные и сокращенные ионно-молекулярные уравнения качественных реакций для сульфата железа (III)
Химия
Напишите молекулярные и сокращенные ионно-молекулярные уравнения качественных реакций для сульфата железа (III)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 = 2FeCl3 + 3BaSO4 SO4²⁻ + Ba²⁺ = BaSO4 Fe2(SO4)3 + 6NaOH = 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4 Fe³⁺ + 3OH⁻ = Fe(OH)3
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