Напишите уравнение реакций гидратации- присоединение воды к оксиду: а) Cl2O; б)I2O5; в)SO3; г)SeO2; д)MNO7.
Химия
Напишите уравнение реакций гидратации- присоединение воды к оксиду: а) Cl2O; б)I2O5; в)SO3; г)SeO2; д)MNO7.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SO3 + H2O = H2SO4 SeO2 + H2O = H2SeO3 I2O5 + H2O= 2HIO3
Гость:
Cl2O + H2O = 2HClO I2O5 + H2O = 2HIO3 SO3 + H2O = H2SO4 SeO2 + H2O = H2SeO3 Mn2O7 + H2O = 2HMnO4
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