Какая выталкивающая сила действует на тело, если его вес в воздухе равен 170Н, а в воде 150Н
Физика
Какая выталкивающая сила действует на тело, если его вес в воздухе равен 170Н, а в воде 150Н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какая выталкивающая сила действует на тело, если его вес в воздухе равен 170Н, а в воде 150Н сила Архимеда 170-150= 20 Н
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