Какая выталкивающая сила действует на тело, если его вес в воздухе равен 170Н, а в воде 150Н

Физика
Какая выталкивающая сила действует на тело, если его вес в воздухе равен 170Н, а в воде 150Н
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какая выталкивающая сила действует на тело, если его вес в воздухе равен 170Н, а в воде 150Н сила Архимеда 170-150= 20 Н
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
два автобуса вышли одновременно навстречу друг другу из двух сел расстояние между которыми 450км.скорость 1 автобуса 40км в час а скорость другово ...
Ответить
Русский язык
Помогите сочинить статью про своего лучшего друга или про свой класс!!! да понедельника!!!!!!!! я в 4 классе мою лучшую подругу зовут соня она:отзы...
Ответить
Алгебра
розв'язати рівняння cos 4x=-√2:2
Ответить
География
Учитель выставляет оценки за работу на уроке. Один из учеников в течение последних трех уроков подряд получает отлично. И вдруг учитель слышит репл...
Ответить
Математика
Поздравляем тебя со званием третьеклассник и дарим тебе интересрую игру. Посмотри на эти таинственные записи: 207207, 11242710, 372922,8782732187,2...
Ответить