Учитель выставляет оценки за работу на уроке. Один из учеников в течение последних трех уроков подряд получает отлично. И вдруг учитель слышит реплику одного из учени ков: "Иванову как всегда пять?!"
География
Учитель выставляет оценки за работу на уроке. Один из учеников в течение последних трех уроков подряд получает отлично. И вдруг учитель слышит реплику одного из учени ков: "Иванову как всегда пять?!"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То есть? Может быть это как способ разрешения конфликта между учениками и учителем если я правильно поняла?
Гость:
"пять" - это не "отлично"
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