теплоход шёл 2.5 часа по течению реки и 3.2 часа против течения. какой общий путь прошёл теплоход,если его собственная скорость 22км/ч,а скорость течения 3 км/ч.

Математика

теплоход шёл 2.5 часа по течению реки и 3.2 часа против течения. какой общий путь прошёл теплоход,если его собственная скорость 22км/ч,а скорость течения 3 км/ч.

Автор: Гость