теплоход шёл 2.5 часа по течению реки и 3.2 часа против течения. какой общий путь прошёл теплоход,если его собственная скорость 22км/ч,а скорость течения 3 км/ч.
Математика
теплоход шёл 2.5 часа по течению реки и 3.2 часа против течения. какой общий путь прошёл теплоход,если его собственная скорость 22км/ч,а скорость течения 3 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)22-3=19(км/ч)-скорость против течения. 2)22+3=25(км/ч)-скорость по течению. 3)25*2,5+19*3,2=62,5+60,8=123,3(км)-общий путь прошёл теплоход
Гость:
1) (22+3)*2,5=62,5 (км) по течению 2) (22-3)*3,2=60,8 (км) против течения 3) 62,5+60,8=123,3 (км) всего прошёл Ответ: общий путь теплохода 123,3 км.
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