Точка рухається за законом S(t)=3t в квадраті-18t.Через який час від початку руху ця точка зупиниться?

S(t)=3t²-18t S'(t)=U(скорость)(t) U(t)=6t-18 тело остановится при U=0, т.е. U(t)=0 6t-18=0 t=3сек

Гость: Гость:

S(t)=3t^2-18t. Чтобы найти скорость,нужно найти производную от пути S'(t) = 6t-18 Точка остановится при скорости равной нулю, поэтому приравниваем скорость к нулю. 6t-18=0 6t=18 t=3 Ответ: 3