В равносторонний треугольник вписанный окружности радиусом 8 см. Найти сторону треугольника
Геометрия
В равносторонний треугольник вписанный окружности радиусом 8 см. Найти сторону треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
r-радиус сторона равностороннего треугольника равна 2*r*корень из трех сторона = 2*8* на корень из трех=16*на корень из трех
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