Площадь треугольника равна 84,а радиус вписанной в него окружности 4. Найти периметр треугольника. Помогите пожалуйста))))
Геометрия
Площадь треугольника равна 84,а радиус вписанной в него окружности 4. Найти периметр треугольника. Помогите пожалуйста))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если равносторонний треугольник то сторона равна 2*на радиус* на корень из трех. сторона равна=2*4*на корень из трех=8 *корней из трех периметр равен=( 8*на корень из трех) *3 = 24*на корень из трех
Гость:
p-полупериметр r=S/p p=S/r 84/4=21 p=21 P=2p P=21*2=42 Ответ:42
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