Заполните таблицу " Русские земли в составе Литовско - русского государя". 1)Литовский князь: 2) Русские Земли, вошедшие в состав его державы 1)Миндовг 1)Гедимин 1)Ольгерд

Обществознание
Заполните таблицу " Русские земли в составе Литовско - русского государя". 1)Литовский князь: 2) Русские Земли, вошедшие в состав его державы 1)Миндовг 1)Гедимин 1)Ольгерд
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Миндовг. Земли: мелкие города из Турово-Пинского, Полоцкого княжества 2) Гедимин. Земли: Полоцк, Гродно, Минск,Туров,Пинск, Витебск, Владимир Волынский, Полоцк. В общем Турово-Пинское, Полоцкое, Галицко-Волынское княжество 3) Ольгерд. Земли:  Киевское, Черниговское, Переяславльское, Новгородское(Северский Новгород, рядом с Черниговом) В общем все до Смоленского княжества и Муромо-Рязанского.
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