Заполните таблицу " Русские земли в составе Литовско - русского государя". 1)Литовский князь: 2) Русские Земли, вошедшие в состав его державы 1)Миндовг 1)Гедимин 1)Ольгерд

Гость: Гость:

1) Миндовг. Земли: мелкие города из Турово-Пинского, Полоцкого княжества 2) Гедимин. Земли: Полоцк, Гродно, Минск,Туров,Пинск, Витебск, Владимир Волынский, Полоцк. В общем Турово-Пинское, Полоцкое, Галицко-Волынское княжество 3) Ольгерд. Земли: Киевское, Черниговское, Переяславльское, Новгородское(Северский Новгород, рядом с Черниговом) В общем все до Смоленского княжества и Муромо-Рязанского.