Определяя оптическую силу очков бабушки, Миша получил на полу действительное изображение люстры, расположенной на высоте 3 м от пола. Рассчитайте, чему равна оптическая сила очков, если мальчик держал стекло очков на высоте 1 м...
Физика
Определяя оптическую силу очков бабушки, Миша получил на полу действительное изображение люстры, расположенной на высоте 3 м от пола. Рассчитайте, чему равна оптическая сила очков, если мальчик держал стекло очков на высоте 1 м от пола
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оптическая сила равна 1/Д + 1/Ф, где Д - расстояние от линзы до объекта, Ф - расстояние от линзы до изображения (буквы должны быть маленькими латинскими). Несложно вычислить, что расстояние от очков до объекта = 3-1=2метра. Таким образом, оптическая сила очков будет равна D=1/2+1=1,5 диоптрии. Ответ: оптическая сила очков бабушки равна 1.5 диоптрии.
Гость:
исходя из условия задачи мы можем увидеть что Оптическая сила равна 1/Д + 1/Ф, где Д - расстояние от линзы до объекта, Ф - расстояние от линзы до изображения . из этого вычисляем , что расстояние от очков до объекта = 3-1=2метра. Таким образом, оптическая сила очков будет равна D=1/2+1=1,5 диоптрии. Ответ: оптическая сила очков равна 1.5 диоптрии.
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