Найти площадь треугольника,если его периметр равен 52,а радиус вписанной в треугольник окружности 5.
Геометрия
Найти площадь треугольника,если его периметр равен 52,а радиус вписанной в треугольник окружности 5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=0,5P*r S=0,5*52*5=130
Гость:
исходя из условия задачи мы можем увидеть что S=0,5P*r S=0,5*52*5=130
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