В 4-рех угольник ABCD описана около окружности. Найти: BC и AD если AB= 7см ,CD=11см,BC в 2 раза меньше AD.
Геометрия
В 4-рех угольник ABCD описана около окружности. Найти: BC и AD если AB= 7см ,CD=11см,BC в 2 раза меньше AD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть BC=x, тогда AD=2x В четырехугольник можно вписать окружность тогда и только тогда когда сумма длин противопорложных сторон равны, то есть AD+BC=AB+CD 2x+x=7+11 3x=18 => x=6 то есть BC=6, AD=12
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