сложноподчиненное предложение и его основные группы по значению!!!! срочно надо плз!!!

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сложноподчиненное предложение и его основные группы по значению!!!! срочно надо плз!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СОЕДЕНЯЮТСЯ  ПОДЧИНИТЕЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ : ЧТО ,ЧТОБЫ,КОГДА,ПОТОМУ ЧТО,ТАК КАК  И ДР. А ТАКЖЕ СЛОВАМИ КОТОРЫЙ,КАКОЙ ,ЧЕЙ КУДА,ОТКУДА, И ДР.   3 группы: придат.опред. изъяв. обстоят.
Гость:
Существует 3 группы: с придаточными определительными   изъявительными обстоятельственными
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