сложноподчиненное предложение и его основные группы по значению!!!! срочно надо плз!!!

Гость: Гость:

СОЕДЕНЯЮТСЯ ПОДЧИНИТЕЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ : ЧТО ,ЧТОБЫ,КОГДА,ПОТОМУ ЧТО,ТАК КАК И ДР. А ТАКЖЕ СЛОВАМИ КОТОРЫЙ,КАКОЙ ,ЧЕЙ КУДА,ОТКУДА, И ДР. 3 группы: придат.опред. изъяв. обстоят.