сложноподчиненное предложение и его основные группы по значению!!!! срочно надо плз!!!
Русский язык
сложноподчиненное предложение и его основные группы по значению!!!! срочно надо плз!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СОЕДЕНЯЮТСЯ ПОДЧИНИТЕЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ : ЧТО ,ЧТОБЫ,КОГДА,ПОТОМУ ЧТО,ТАК КАК И ДР. А ТАКЖЕ СЛОВАМИ КОТОРЫЙ,КАКОЙ ,ЧЕЙ КУДА,ОТКУДА, И ДР. 3 группы: придат.опред. изъяв. обстоят.
Гость:
Существует 3 группы: с придаточными определительными изъявительными обстоятельственными
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