сливочное мороженное содержит 14% сахара. на приготовление мороженного израсходовали 35 кг. сахара. сколько сделали порций мороженного,если в каждой порции 100гр.

Математика
сливочное мороженное содержит 14% сахара. на приготовление мороженного израсходовали 35 кг. сахара. сколько сделали порций мороженного,если в каждой порции 100гр.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим пропорцию: 14%=35 кг 100%=хкг х=35*100/14=250 кг Значит всего приготовили 250 кг мороженного. Найдём количество порций: Переведем килограммы в граммы: 250кг=250000г 250000/100=2500 порций
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