сливочное мороженное содержит 14% сахара. на приготовление мороженного израсходовали 35 кг. сахара. сколько сделали порций мороженного,если в каждой порции 100гр.

Математика

сливочное мороженное содержит 14% сахара. на приготовление мороженного израсходовали 35 кг. сахара. сколько сделали порций мороженного,если в каждой порции 100гр.

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