Сочинение о Родине...7 класс...Очень надоо....
Русский язык
Сочинение о Родине...7 класс...Очень надоо....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не спрашивайте: "что для вас - Родина?", лучше спросите себя, что вы сами сделали для нее! Она для тебя ничего не делает ты делаешь ее своей Родиной, конечно же если ты патриот своей Родины. Ты ее защищаешь, ты на этой земле умираешь, тебя на этой земле хоронят рядом со своими предками, здесь продолжается твой род... Кто любит родину - готов пойти ради неё на всё.
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