За какое время 3 дм в кубе воды нагревают от 20 градусов C до кипения электрокипятильником, если напряжение в сети 220 , сопротивление нагревателя кипятильника 55 Ом? КПД кипятильника 60 %
Физика
За какое время 3 дм в кубе воды нагревают от 20 градусов C до кипения электрокипятильником, если напряжение в сети 220 , сопротивление нагревателя кипятильника 55 Ом? КПД кипятильника 60 %
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V=3 дм^3=3*10^(-3) м^3 ^ - это степень t1=20 градусов С t2=100 градусов С U=220В R=55 Ом КПД=60% t=? Решение КПД=A полезная/ A затраченная *100% A полезная=Q=C*m(t2-t1) m=плотность*V m= 1000*3*10^-3=3кг A полезная = 4200*3*(100-20)=1008000 Дж A затраченная = А тока = I*U*t I=U/R А затраченная = (U^2*t)/R КПД=(C*m*(t2-t1)*R*100)/U^2*t t=(C*m*(t2-t1)*R*100)/(КПД*U^2) t=(100800*55*100)/(60*220*220)=5544000000/2904000=1909 c
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