За какое время 3 дм в кубе воды нагревают от 20 градусов C до кипения электрокипятильником, если напряжение в сети 220 , сопротивление нагревателя кипятильника 55 Ом? КПД кипятильника 60 %

Физика

За какое время 3 дм в кубе воды нагревают от 20 градусов C до кипения электрокипятильником, если напряжение в сети 220 , сопротивление нагревателя кипятильника 55 Ом? КПД кипятильника 60 %

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