паша пустился догонять борю,когда тот отбежал от него на 360 м,и догнал через 9 мин. с какой скоростью бежал паша,если скорость бори была 0.2км/мин.
Математика
паша пустился догонять борю,когда тот отбежал от него на 360 м,и догнал через 9 мин. с какой скоростью бежал паша,если скорость бори была 0.2км/мин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360м=0,36км пусть х км/мин-скорость Паши,тогда(х-0,2)км/м-разница скоростей. Уравнение: (х-0,2)*9=0,36 х-0,2=0,36:9 х-0,2=0,04 х=0,04+0,2 х=0,24(км/мин)-скорость Паши.
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