паша пустился догонять борю,когда тот отбежал от него на 360 м,и догнал через 9 мин. с какой скоростью бежал паша,если скорость бори была 0.2км/мин.

Математика

паша пустился догонять борю,когда тот отбежал от него на 360 м,и догнал через 9 мин. с какой скоростью бежал паша,если скорость бори была 0.2км/мин.

Автор: Гость