На каких физических свойствах железа (сплавов железа) основывается его использованияА) в машиностроенииБ) в электротехнике
Химия
На каких физических свойствах железа (сплавов железа) основывается его использованияА) в машиностроенииБ) в электротехнике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
железо. пластичен, обладает магнитными свойствами
Гость:
Железо.оно обладает магнитными свойстави и пластичен!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
За какое время 3 дм в кубе воды нагревают от 20 градусов C до кипения электрокипятильником, если напряжение в сети 220 , сопротивление нагревателя ...
Обществознание
Заполните таблицу " Русские земли в составе Литовско - русского государя". 1)Литовский князь: 2) Русские Земли, вошедшие в состав его державы 1)Мин...
Физика
Определяя оптическую силу очков бабушки, Миша получил на полу действительное изображение люстры, расположенной на высоте 3 м от пола. Рассчитайте, ...