На каких физических свойствах железа (сплавов железа) основывается его использованияА) в машиностроенииБ) в электротехнике

Химия

На каких физических свойствах железа (сплавов железа) основывается его использованияА) в машиностроенииБ) в электротехнике

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