рассказать о признаках глагола и наречия у деепричастия

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Деепричастия обладают признаками двух знаменательных частей речи - глагола и наречия. Как и глаголы, деепричастия бывают: 1. несовершенного и совершенного вида: набирая(что делая?) - набрав(что сделав?), рассматривая(что делая?) - рассмотрев(что сделав?); 2. Переходными и не переходными: убирая(что?) комнату, схватив(что?) игрушку - блестя , шагнув; 3. возвратными и невозвратными: ракачивая - расскачиваясь, нагнув - нагнувшись; 4. могут присоединять к себе косвенные падежи имен существительных и поясняться наречиями: согласившись(на что?) на подсказку, держа(как?) крепко. Так же, как и наречия, деепричастия не изменяются и в предложении выступают в роли обстоятельств, поясняющих глагол-сказуемое.