От автовокзала в противоположных направлениях одновременно выехали два автобуса. Через 3 ч расстояние между ними было 342км. какая скорость второго автобуса, если скорость первого 60км/ч?
Математика
От автовокзала в противоположных направлениях одновременно выехали два автобуса. Через 3 ч расстояние между ними было 342км. какая скорость второго автобуса, если скорость первого 60км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60*3=180 (км) проехал 1 автобус 2)342-180=162 (км) осталось км 3) 162:3=54 (км/ч) скорость 2 автобуса Ответ: скорость второго автобуса 54 км/ч.
Гость:
Задача простая первым действием надоузнать растояние между автобусами за 1 час Итак это будет 342/3=114 километров растояние за 1 час скорость второго известен значит 114-60=54 Ответ скорость второго автобуса 54 км/ч
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