От автовокзала в противоположных направлениях одновременно выехали два автобуса. Через 3 ч расстояние между ними было 342км. какая скорость второго автобуса, если скорость первого 60км/ч?

Математика

От автовокзала в противоположных направлениях одновременно выехали два автобуса. Через 3 ч расстояние между ними было 342км. какая скорость второго автобуса, если скорость первого 60км/ч?

Автор: Гость