5 карток заномеровано числами 1,2,3,4,5.Яка ймовірність того,що сума номерів вибраних навмання двох карток дорівнюватиме 7?

Гость: Гость:

варианты: 1 и 2 _ 1 и 3 _ 1 и 4 _ 1 и 5 _ 2 и 3 _ 2 и 4 _ 2 и 5 _ 3 и 4 _ 3 и 5 _ 4 и 5 2 и 5 _ 3 и 4 - дают в сумме 7 2 варианта из 10 20%