5 карток заномеровано числами 1,2,3,4,5.Яка ймовірність того,що сума номерів вибраних навмання двох карток дорівнюватиме 7?
Алгебра
5 карток заномеровано числами 1,2,3,4,5.Яка ймовірність того,що сума номерів вибраних навмання двох карток дорівнюватиме 7?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
варианты: 1 и 2 _ 1 и 3 _ 1 и 4 _ 1 и 5 _ 2 и 3 _ 2 и 4 _ 2 и 5 _ 3 и 4 _ 3 и 5 _ 4 и 5 2 и 5 _ 3 и 4 - дают в сумме 7 2 варианта из 10 20%
Гость:
Сначало найдем из какого количества чисел в сумме оказывается число 7 2+5=7, 3+4=7 Теперь найдем общее количество комбинаций 5*5=25 вероятность выпадения суммы чисел равное 7 = 2 25
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