5 примеров слов с приставкой пре- в значении "высшая степень качества"
Русский язык
5 примеров слов с приставкой пре- в значении "высшая степень качества"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прекрасный Превосходный Прекрасивый Преудрый пребыстрый
Гость:
пребыстрый, прекрасный, престранный, премудрый
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