Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!! Какая масса фосфора затратиться на получение 71 г. оксида фосфора(пятивалентного)
Химия
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!! Какая масса фосфора затратиться на получение 71 г. оксида фосфора(пятивалентного)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сначала сотсавляем уравнение реакции 4Р+5О2=2Р2О5 количество вещества фосфора в два раза больше кол-ва ве-ва оксида. найдем кол-во вещества оксида кол-во ве-ва = масса/молярная масса = 71г/142моль = 0,5 моль кол-во вещества фосфора в два раза больше (по уравнению рекции) и равно 1 моль. найдем массу фосфора масса = кол-во -ве-ва*молярная масса = 1 моль* 31г/моль = 31 г Ответ - 31грамм
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