Пауки имеют простые глаза,а многие клещи их лишены.В связи с чем у большого числа клещей исчезли глаза?

Гость: Гость:

Так как клещи, клопы и прочие паразиты живут не в окружающей среде, а в хозяине и питаются им( блохи - живут на животных, питаются кровью) то есть питаются готовыми продуктами (гетеротрофы) и следовательно у них только упрощённая пищеварительная система и всё, больше им ничего не нужно.