Пауки имеют простые глаза,а многие клещи их лишены.В связи с чем у большого числа клещей исчезли глаза?
Биология
Пауки имеют простые глаза,а многие клещи их лишены.В связи с чем у большого числа клещей исчезли глаза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как клещи, клопы и прочие паразиты живут не в окружающей среде, а в хозяине и питаются им( блохи - живут на животных, питаются кровью) то есть питаются готовыми продуктами (гетеротрофы) и следовательно у них только упрощённая пищеварительная система и всё, больше им ничего не нужно.
Гость:
Упрощенная не только пищеварительная система,но и все остальные.глаза им не нужны.поэтому они редуцировались.
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