1. Длина рычага 2 м. На его концах уравновешены грузы массой 20 т и 140 т. Найти плечи рычага

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Правило равновесия рычага: l1F1=l2F2 F=mg F1=20т*10=200кН F2=140т*10=1400кН Отношение сил равно 1:7. это значит, что плечо груза с приложенной к нему силой в 200кН в составляет 7/8 от всего плеча. Тогда l1=2*7/8=1,75м. А l2=2-1,75=0,25м Ответ: 1,75м и 0,25м