пОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!! определите степень окисления элементов в следующих соединениях: Cu2O, H3PO4, K2CO3, PCI3, H2SO3
Химия
пОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!! определите степень окисления элементов в следующих соединениях: Cu2O, H3PO4, K2CO3, PCI3, H2SO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сu2O - кислород -2, а медь +1 Н3РО4 - водород +1, кислород -2, а фосфор +5 К2СО3 - калий +1, кислород -2, а углерод +4 Н2SO3 - водород +1, кислород -2, а сера - 4 Степень окисления водорода всегда равна +1, а кислорода -2(исключением являются пероксиды)
Гость:
Cu2O=>медь +1, кислород-2 H3PO4=>водород +1, фосфор +5, кислород-2 K2CO3=>калий +1, хром +6, кислород-2 H2SO3=>водород +1, сера +4, кислород -2 PCI3=>фосфор +3, хлор -1.
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