пОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!! определите степень окисления элементов в следующих соединениях: Cu2O, H3PO4, K2CO3, PCI3, H2SO3

Гость: Гость:

Сu2O - кислород -2, а медь +1 Н3РО4 - водород +1, кислород -2, а фосфор +5 К2СО3 - калий +1, кислород -2, а углерод +4 Н2SO3 - водород +1, кислород -2, а сера - 4 Степень окисления водорода всегда равна +1, а кислорода -2(исключением являются пероксиды)