Приведите полуструктурные формулы хотя бы одного изомера для каждого из приведенных веществ, дайте им название: 1) СH2=CH-CH2-CH2-CH3 2)HC≡C-CH2-CH3 3)CH3-CH2-CH=CH2

Химия

Приведите полуструктурные формулы хотя бы одного изомера для каждого из приведенных веществ, дайте им название: 1) СH2=CH-CH2-CH2-CH3 2)HC≡C-CH2-CH3 3)CH3-CH2-CH=CH2

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