Приведите полуструктурные формулы хотя бы одного изомера для каждого из приведенных веществ, дайте им название: 1) СH2=CH-CH2-CH2-CH3 2)HC≡C-CH2-CH3 3)CH3-CH2-CH=CH2
Химия
Приведите полуструктурные формулы хотя бы одного изомера для каждого из приведенных веществ, дайте им название: 1) СH2=CH-CH2-CH2-CH3 2)HC≡C-CH2-CH3 3)CH3-CH2-CH=CH2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) СH3-CH=CH2-CH2-CH3 изомерия положения кратной связи, пентен-2 2)СH3-C ≡ C-CH3 бутин-2 3)CH3-C=CH2 изомерия углеродного скелета | CH3 метилпропен
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