Приведите полуструктурные формулы хотя бы одного изомера для каждого из приведенных веществ, дайте им название: 1) СH2=CH-CH2-CH2-CH3 2)HC≡C-CH2-CH3 3)CH3-CH2-CH=CH2

Химия
Приведите полуструктурные формулы хотя бы одного изомера для каждого из приведенных веществ, дайте им название: 1) СH2=CH-CH2-CH2-CH3 2)HC≡C-CH2-CH3 3)CH3-CH2-CH=CH2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) СH3-CH=CH2-CH2-CH3 изомерия положения кратной связи, пентен-2   2)СH3-C ≡ C-CH3 бутин-2 3)CH3-C=CH2   изомерия углеродного скелета           |          CH3 метилпропен  
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