Две стороны треугольника равны 7,5 см и 3,2 см. Высота, проведённая к большей стороне, равна 2,4 см. Найдите высоту, проведённую к меньшей из данных сторон.
Геометрия
Две стороны треугольника равны 7,5 см и 3,2 см. Высота, проведённая к большей стороне, равна 2,4 см. Найдите высоту, проведённую к меньшей из данных сторон.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,4*7,5=3,2*h; И в правой и в левой частях уравнения удвоенная площадь одного и того же треугольника.
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