Поздравляем тебя со званием третьеклассник и дарим тебе интересрую игру. Посмотри на эти таинственные записи: 207207, 11242710, 372922,8782732187,252219213012. Это совсем не оргромные числа, а зашифрованные слова! первое слово ...
Математика
Поздравляем тебя со званием третьеклассник и дарим тебе интересрую игру. Посмотри на эти таинственные записи: 207207, 11242710, 372922,8782732187,252219213012. Это совсем не оргромные числа, а зашифрованные слова! первое слово - МАМА, второе - ДРУГ. Отгадай шрифт и расшифруй остальные слова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-7, Б-8, В-9 , Г-10 и т.д. , последняя Я-39. Получаются слова мама, друг, эхо, бабушка, солнце.
Гость:
эхо бабушка солнце
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