Поздравляем тебя со званием третьеклассник и дарим тебе интересрую игру. Посмотри на эти таинственные записи: 207207, 11242710, 372922,8782732187,252219213012. Это совсем не оргромные числа, а зашифрованные слова! первое слово ...

Математика

Поздравляем тебя со званием третьеклассник и дарим тебе интересрую игру. Посмотри на эти таинственные записи: 207207, 11242710, 372922,8782732187,252219213012. Это совсем не оргромные числа, а зашифрованные слова! первое слово - МАМА, второе - ДРУГ. Отгадай шрифт и расшифруй остальные слова.

Автор: Гость