розв'язати рівняння cos 4x=-√2:2
Алгебра
розв'язати рівняння cos 4x=-√2:2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos равен -√2\2 при 135гр х=(3\8)*π
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