Помогите сочинить статью про своего лучшего друга или про свой класс!!! да понедельника!!!!!!!! я в 4 классе мою лучшую подругу зовут соня она:отзывчивая, не равнодушная к происходящему вокруг, любит помогать другим!
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Помогите сочинить статью про своего лучшего друга или про свой класс!!! да понедельника!!!!!!!! я в 4 классе мою лучшую подругу зовут соня она:отзывчивая, не равнодушная к происходящему вокруг, любит помогать другим!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мою подругу зовут Соня. Мне нравится с ней дружить. Она очень отзывчивая и общительная. В любом несчастье она готово помочь. Если у меня что-то не получается она всегда помогает, и я ей тоже. Она не равнодушна к происходящему вокруг, но в наше время вокруг очень много равнодушных людей. На день победы мы с ней ходили на Красную площадь и поздравляли ветеранов, каждому мы подарили гвоздики и поблагодарили за спасение России, за то, что сейчас мы в свободной стране и у нас все хорошо. С Соней мы дружим очень давно, я очень хорошо ее знаю и она меня. Мы лучшие друзья. Я чувствую в ней родственную душу. Хоть мы и иногда ссоримся, но я ее очень люблю и ценю. Я хочу, чтобы мы с ней были всегда вместе. Конечно у нас в классе много хороших ребят, но так, как я дружу с Соней, я не дружу ни с кем. Она очень важный человек в моей жизни. Кто. как не подруга может всегда понять тебя, помочь, простить...Друзья - это очень важно для каждого человека!
Гость:
Мою подругу зовут Соня.Она очень интересная.Она увлекается(вставешь сама).Начиная дело она никогда его не бросит.Всегда стремится к осуществлению желаний как своих,так и друзей.Соня- человек отзывчивый и не равнодушный к происходящему вокруг.Она никогда не нарушит законов.Она будет помогать,помогать и ещё раз помогать всем вокруг!С ней всегда весело.Она отличная подруга!
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